Чемпионка UFC Шевченко узнала имя следующей соперницы

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко подерется с Лорен Мерфи

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко узнала имя следующей соперницы. Об этом сообщает MMA Fighting.

Шевченко подерется с американкой Лорен Мерфи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 25 сентября в Лас-Вегасе. Уроженке СССР предстоит очередная защита титула в наилегчайшем весе. В случае успеха Шевченко в шестой раз удержит пояс чемпионки UFC.

В главном бою вечера австралиец Александр Волкановски, действующий чемпион UFC в полулегком весе, столкнется с претендентом на пояс Брайаном Ортегой из США. Также зрителей ждет возвращение в октагон американца Ника Диаса.

Мерфи одержала пять побед подряд в рамках UFC. В своей последней схватке она превзошла Джоану Калдервуд.

Шевченко одержала десять побед в UFC при двух поражениях. Представительница Киргизии уступала лишь бразильянке Аманде Нунес.