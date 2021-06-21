Чемпионка UFC Шевченко станцевала на камеру

@bulletvalentina / Instagram

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко станцевала на камеру. Ролик доступен в Instagram спортсменки.

Видео набрало более 263 тысяч спустя 13 часов после публикации. 33-летняя Шевченко известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Шевченко — действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе. На ее счету пять успешных защит титула. Также в UFC выступает родная сестра спортсменки Антонина Шевченко.

В MMA Шевченко одержала 21 победу при трех поражениях. В кикбоксинге на ее счету 56 побед при двух поражениях.