Чемпионка UFC зачитала письмо ветерана ВОВ

Киргизская боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко зачитала письмо ветерана Великой Отечественной войны. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте UFC Russia.

Шевченко, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), прочла на камеру письмо, посвященное Дню Победы. Ролик выпущен в рамках кампании по продвижению кинофильма «Девятаев». 25 апреля чемпионка UFC Шевченко предстоит очередная защита титула против бразильянки Джессики Андраде.

Фото опубликовано @ufcrussia

23 апреля в сети появился клип Тилля Линдемана на кавер советского шлягера «Любимый город». В кинофильме «Истребители» 1939 года песню исполняет Марк Бернес. Кавер в исполнении фронтмена Rammstein вошел в саундтрек «Девятаева».

Шевченко одержала 20 побед в MMA при трех поражениях. Она уже четырежды защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.