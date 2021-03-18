Чемпионка UFC родом из СССР впечатлила Микки Рурка

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко показала работу на мешке в тренировочном зале. Ролик доступен в Instagram.

33-летняя спортсменка, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), показала отработку ударов ногами. В комментариях к посту Шевченко свое восхищение техникой девушки выразил голливудский актер Микки Рурк.

Фото опубликовано @bulletvalentina

Шевченко родом из СССР. Она является гражданкой Перу и Киргизии. Сестра спортсменки Антонина также выступает в UFC.

24 апреля Шевченко предстоит защитить титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Ее соперницей станет бразильянка Джессика Андраде.

На счету Шевченко 20 побед при трех поражениях.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



