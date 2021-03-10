Сестры Шевченко из UFC снялись с оружием времен ВОВ

Киргизские девушки-бойцы смешанного стиля (MMA) Валентина и Антонина Шевченко сфотографировались с оружием времен ВОВ. Пост доступен в Instagram.

Спортсменки прибыли на стрельбище и продемонстрировали оружие, из которого собирались вести огонь. На столе перед сестрами Шевченко можно увидеть приклад винтовки Мосина, а также пистолет Тульский Токарева (ТТ).

Фото опубликовано @antoninapantera

Сестры Шевченко известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Валентина — чемпионка промоушена. Обе спортсменки — уроженки СССР.

Винтовка Мосина состояла на вооружении Красной Армии с момента ее основания и применялась в годы ВОВ. Пистолет ТТ — первый самозарядный пистолет в Советском Союзе. Он был принят на вооружение в 1933 году.

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