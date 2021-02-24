Чемпионка UFC Шевченко получила новый бой

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко подерется с бразильянкой Джессикой Андраде. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ESPN MMA.

32-летней Шевченко предстоит защищать пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Бой пройдет 24 апреля на турнире UFC 261.

Чемпионка UFC удерживает титул на протяжении четырех поединков. В последний раз Шевченко выходила в октагон в ноябре 2020-го. Тогда представительница Киргизии оказалась сильнее бразильянки Женнифер Майи.

Андраде — бывшая чемпионка UFC в минимальном весе. Она утратила пояс в поединке с китаянкой Вэйли Чжан в августе 2019-го.

В активе Шевченко 20 побед при трех поражениях. Уроженка СССР также известна по выступлениям в тайском боксе.