Валентина Шевченко в четвертый раз защитила титул чемпионки UFC

Киргизский боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко в четвертый раз защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Видео предоставлено правообладателем.

Спортсменка одержала победу над бразильянкой Дженнифер Майей на турнире UFC 255 в Лас-Вегасе. Бой продлился пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением судей.

32-летняя Шевченко провела 22 боя в смешанных единоборствах на профессиональном уровне, в которых одержала 19 побед и потерпела три поражения.

В апреле этого года голливудская актриса Холли Берри рассказала, что ей пришлось драться с Шевченко на съемках фильма Bruised («В синяках»). Спортсменка нанесла Берри несколько ударов в полную силу, которые «сломали ей кости».