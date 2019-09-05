Чемпионка UFC Шевченко «придушила» бросившего ей вызов чемпиона

Киргизский боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко встретилась с американцем Генри Сехудо — оба спортсмена были приглашены на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом сообщает MMA Junkie.

Бойцы поприветствовали друг друга и устроили шуточную фотосессию. Снимки сперва были загружены в Instagram, но позже удалены. MMA Junkie представил сохраненные копии кадров. Шевченко и Сехудо разыграли поединок, в ходе которого представительница Киргизии применила удушающий прием на американце.

Оба бойца являются приглашенными звездами на предстоящий турнир UFC 242, в главном бою которого встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье. Они поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе. Турнир пройдет 7 сентября. Бой с участием Нурмагомедова начнется ориентировочно в 23:00 по московскому времени.

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Сехудо неоднократно через социальные сети бросал вызов Шевченко, называя себя «будущим межполовым чемпионом мира». Спортсменка обратила внимание на вызов, отметив, что готова отобрать у американца его золото. Высказывания Сехудо прокомментировал и глава UFC Дэйна Уайт.

Шевченко дважды защитила титул чемпионки в наилегчайшем весе. Сехудо является обладателем двух титулов организации: он владеет поясами в легчайшем и наилегчайшем дивизионах. Кроме того, Сехудо становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе.

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