Глава UFC отреагировал на желание чемпиона провести межполовой бой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал недавнее высказывание действующего чемпиона организации в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо о желании побиться с девушкой-бойцом. Его слова приводит MMA Junkie.

«Это самое дикое дерьмо, которое я когда-либо слышал! Даже не знаю, как на это реагировать. Хотя Валентина (Валентина Шевченко, чемпионка UFC в женском наилегчайшем дивизионе, — прим. «Ленты.ру») уже приняла вызов», — заявил Уайт.

32-летний Сехудо вызвал на поединок Шевченко, заявив, что хочет стать первым в истории межполовым чемпионом мира. Шевченко отреагировала на вызов американца. «Будь осторожен со своими желаниями», — заявила она в шоу журналиста Ариеля Хельвани.

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10 августа Шевченко во второй раз защитила свой титул, победив Лиз Кармуш на турнире UFC в Уругвае. Для уроженки Киргизии победа стала 18-й в карьере.

Сехудо обладатель титула в двух разных весовых категориях. Он стал лишь четвертым бойцом в истории UFC, которому удалось этого достичь.

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