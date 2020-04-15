Представляющую Киргизию чемпионку UFC назвали российской шпионкой

Бывший боец UFC Бен Аскрен назвал чемпионку промоушена, представительницу Киргизии Валентину Шевченко российской шпионкой. Его слова приводит Essentially Sports.

Аскрен обратил внимание на то, что Шевченко знает иностранные языки и умеет пользоваться оружием. Он посчитал, что спортсменке пришлось сняться с турнира UFC 251 из-за того, что она была отправлена на более важную миссию. «Ей сказали: "Послушай, твое главное задание — не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с поединка, имитируешь травму и пойдешь выполнять шпионскую работу"», — заявил он.

Шевченко должна вернуться в октагон в августе этого года. Из-за травмы ноги она попросила отложить бой с Джоан Калдервуд на UFC 251.

Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе. В ее активе две успешных защиты титула. 32-летняя спортсменка одержала 18 побед и потерпела три поражения.

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