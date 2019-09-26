Чемпионка UFC Шевченко обошла Макгрегора

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленный рейтинг спортсменов без учета весовых категорий. Полный список доступен на сайте организации.

Лидер рейтинга остался прежним — первое место занимает американский боец Джон Джонс, выступающий в полутяжелой весовой категории. На втором месте россиянин Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. На третью строчку поднялся американец Хенри Сехудо. Он является чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Представительница Киргизии Валентина Шевченко опередила ирландца Конора Макгрегора и расположилась на 11-м месте. Ирландский спортсмен в последний раз выходил в октагон в октябре 2018-го, когда уступил Нурмагомедову в поединке за чемпионский пояс.

Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе. В ее активе уже две успешных защиты титула. 32-летняя спортсменка одержала 18 побед и потерпела три поражения.

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