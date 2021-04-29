Девушка-боец UFC восхитила фанатов танцем

Американская девушка-боец UFC Мишель Уотерсон станцевала на камеру, восхитив фанатов. Публикация доступна в Instagram-аккаунте спортсменки.

Пост набрал более 74 тысяч лайков. Уотерсон в описании к ролику объявила, что возглавит турнир UFC 8 мая.

Фото опубликовано @karatehottiemma

Изначально планировалось, что турнир в Лас-Вегасе возглавит поединок с участием Ти Джея Диллашоу и Кори Сэндхэйгена, однако бой сорвался. UFC вышел на связь с Уотерсон и бразильянкой Мариной Родригес. Спортсменки согласились принять участие в главном поединке вечера.

Свой последний поединок в рамках UFC Уотерсон провела в сентябре 2020-го. Тогда она победила соотечественницу Анджелу Хилл. Всего на счету американки 18 побед при восьми поражениях. Уотерсон — бывшая чемпионка Invicta FC в легком минимальном весе.

Родригес одержала 13 побед и потерпела одно поражение.