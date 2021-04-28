Девушка-боец UFC показала фигуру в бикини и призвала женщин любить свое тело

Боец UFC Кей Хансен опубликовала фото в бикини и призвала женщин ценить свои тела. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Фото опубликовано @kayhansenmma

На снимке Хансен позирует в леопардовом купальнике. Спортсменка поделилась с подписчиками историей о том, что раньше ей не нравилась ее внешность, и она стремилась изменить ее тренировками и диетами. Это привело к тому, что у девушки начались проблемы со здоровьем. После того как она приняла себя, ее состояние улучшилось.

«Я рассказываю эту историю, потому что знаю, сколько женщин проходят через это. Ешьте то, что хотите, отдыхайте и цените свое тело», — написала она.

21-летняя Хансен выступает в UFC c лета 2020 года. С тех пор она одержала одну победу и потерпела одно поражение. Всего в ее активе 11 боев по правилам ММА, семь из которых она выиграла, а четыре — проиграла.