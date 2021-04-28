Макгрегор продал свой бренд виски за сотни миллионов долларов

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски Proper No компании Proximo Spirits. Об этом сообщает Independent.

По информации источника, сделка обошлась дистрибьютору в 600 миллионов долларов. При этом Макгрегор останется главным лицом бренда и продолжит его рекламировать.

Виски Proper No производится с 2018 года. До сделки контрольный пакет акций принадлежал Макгрегору, менеджеру бойца Оди Аттару и соучредителю Кену Остину. При этом Proximo Spirits владела 49 процентами акций.

10 июля Конор Макгрегор проведет третий поединок с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Их противостояние возглавит ивент. Билеты на турнир были распроданы за секунды. Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.