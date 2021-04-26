Макгрегор обвинил Усмана в применении стероидов

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор вновь заявил о своей готовности подраться с американцем Камару Усманом. Об этом он написал в Twitter.

32-летний ирландец обвинил Усмана в применении стероидов. Он назвал американца «химиком» и заявил, что способен лишить Усмана чемпионского пояса.

Оба известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Усман удерживает пояс чемпиона организации в полусреднем весе. 25 апреля он провел очередную защиту, одержав победу над Хорхе Масвидалем. После боя Макгрегор впервые заговорил о готовности драться с Усманом.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. При этом ирландец — один из самых «чистых» атлетов в UFC. В апреле 2019-го стало известно, что Макгрегор — лидер по числу отрицательных тестов на запрещенные препараты в истории промоушена.