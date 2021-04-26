Гейджи предостерег Макгрегора от боя с Усманом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи предостерег ирландца Конора Макгрегора от поединка с представителем США Камару Усманом. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

По мнению спортсмена, американец может убить или как минимум нокаутировать соперника. «Ну давай, сделай это», — добавил Гейджи.

В воскресенье, 25 апреля, Макгрегор заявил о желании подняться из легкого в полусредний вес, чтобы провести встречу с Усманом. Ирландец пожелал наказать американца, который копирует его технику.

Ранее в воскресенье, 25 апреля, Усман защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в бою с соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC 261. Во втором раунде Усман нокаутировал соперника.

Макгрегор 10 июля встретится с Дастином Порье. Бой пройдет в рамках легкого веса.