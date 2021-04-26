Бывший чемпион UFC Кормье захотел разорвать лицо звезде YouTube

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье захотел подраться со звездой YouTube Джейком Полом. Об этом сообщает MMA Fighting.

42-летний тяжеловес остался недоволен поведением Пола, который явился на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и спровоцировал перепалку с Кормье, который работал на ивенте комментатором. Американец признался, что хочет провести поединок с блогером по правилам MMA.

«Если ты хочешь подраться со мной по-настоящему, если у тебя проблемы со мной, то выходи в клетку. Я устрою тебе настоящую пытку, разорву тебе лицо. Я научу тебя уважать спортсменов», — заявил бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

25 апреля Пол обратился к главе UFC Дэйне Уайту. Блогер призвал промоутера увеличить гонорары своим бойцам.

18 апреля Пол нокаутировал бывшего бойца UFC Бена Аскрена. Позже блогер заявил, что благодаря платной трансляции заработал на поединке 75 миллионов долларов.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



