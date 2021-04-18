Звезда YouTube нокаутировал бывшего бойца UFC

Звезда YouTube блогер Джейк Пол одержал победу над американским бойцом смешанного стиля (MMA) Беном Аскреном в поединке по правилам бокса. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Sportcenter.

Полу хватило двух минут, чтобы закончить схватку. Он нокаутировал Аскрена ударом с правой. Американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), поднялся и попытался продолжить поединок, однако рефери просигнализировал поражение Аскрена техническим нокаутом.

Поединок знаменитостей проходил под эгидой Thriller. Пол одержал очередную победу по правилам бокса. В ноябре 2020-го он отправил в нокаут баскетболиста Нэйта Робинсона. Он выступил на том же турнире, что и экс-чемпионы мира Майк Тайсон и Рой Джонс-младший.

Аскрен — бывший чемпион Bellator и One Championship. Долгое время считался одним из лучших бойцов, выступающих вне UFC. В 2019-м присоединился к промоушену и успешно дебютировал, одолев экс-чемпиона Робби Лоулера. Однако, затем последовали две неудачи: поражения Хорхе Масвидалю и Дэмиану Майе.