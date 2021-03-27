Чемпион мира Оскар де ла Хойя вернется в бокс в 48 лет

Бывший боксер и чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя объявил о своем возвращении на ринг. Об этом сообщает MMA Fighting.

48-летний де ла Хойя выступил на пресс-конференции, приуроченной к поединку блогера Джейка Пола и американского борца и бойца смешанного стиля (MMA) Бена Аскрена. Американец заявил, что вновь подерется 3 июля. Подробностей выступления де ла Хойя не сообщил.

В ноябре 2020-го в показательном поединке встретились экс-чемпионы мира Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Схватка завершилась вничью. Также ведутся переговоры о возможном поединке Тайсона и другого бывшего чемпиона мира Эвандера Холифилда.

Де ла Хойя не дрался с 2008 года. На его счету 39 побед и шесть поражений. В данный момент американец — глава промоутерской компании Golden Boy Promotions.