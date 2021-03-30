Бывший боец UFC повторил тренировку «Рокки»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бен Аскрен снял шуточный ролик с тренировкой перед поединком с YouTube-блогером Джейком Полом по правилам бокса. Видео доступно в Twitter-аккаунте спортсмена.

Аскрен повторил тренировочный монтаж из фильма «Рокки 4» 1985 года. Таким образом, американец спародировал подготовку героя Сильвестра Сталлоне. В конце ролика Аскрен «покорил вершину» и прокричал имя своего соперника. В оригинальном фильме Рокки Бальбоа взбирается на вершину горы и кричит фамилию антагониста Ивана Драго. Ролик Аскрена набрал более двух миллионов просмотров.

Аскрен подерется с Полом в ивенте под эгидой Thriller 17 апреля. Американец прежде не выступал по правилам бокса. Ярче всего Аскрен проявил себя в MMA, выигрывая чемпионские пояса в Bellator и One Championship. Долгое время он считался сильнейшим представителем полусреднего веса вне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). После перехода в промоушен Аскрен провел три поединка (одна победа и два поражения) и завершил карьеру.