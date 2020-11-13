Боец MMA добился победы ударом коленом в прыжке

Американский боец смешанного стиля (MMA) Роман Фаральдо добился победы на Bellator 252, нокаутировав соотечественника Пэта Кэйси. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

27-летний американец досрочно завершил схватку во втором раунде. Ему удался удар коленом в прыжке, который пришелся в голову Кэйси и нокаутировал его. Фаральдо бросился добивать соперника, рефери поединка просигнализировал о завершении противостояния.

Фаральдо добился четвертой победы подряд. Выступление американца отметил боец Хорхе Масвидаль, который установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), нокаутировав таким же ударом Бена Аскрена за пять секунд.