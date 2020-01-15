Спорт
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Монако
Монако
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
ПСЖ
Париж
Франция - Лига 1 • 15-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
17 января
Начало в 03:00 (МСК)
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
17 января
Начало в 03:00 (МСК)
Монреаль Канадиенс
Монреаль
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
17 января
Начало в 03:00 (МСК)
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
НХЛ - регулярный чемпионат
Шальке-04
Гельзенкирхен
17 января
Начало в 22:30 (МСК)
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Германия - Бундеслига • 18-й тур
Манчестер Сити
Манчестер
18 января
Начало в 18:00 (МСК)
Кристал Пэлас
Лондон
Англия - Премьер-лига • 23-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
18 января
Начало в 18:00 (МСК)
Эвертон
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 23-й тур
Реал Мадрид
Мадрид
18 января
Начало в 18:00 (МСК)
Севилья
Севилья
Испания - Примера • 20-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
18 января
Начало в 20:30 (МСК)
Челси
Лондон
Англия - Премьер-лига • 23-й тур
Последние новости
Белоруссия попросила нефть у Казахстана
Российский министр призвал взять пример с Китая
Россиянки обогатились на несуществующем жилье и отправились под суд
Певцу Александру Серову прострелили ногу во время драки в кафе
Медсестра предупредила об опасности секса до свадьбы и попала под шквал критики
В гараже воспитательницы детского сада нашли склад оружия
Украина запросила у Ирана черные ящики сбитого самолета
Сотрудник авиакомпании воспользовался полномочиями и домогался пассажирки
Самолет «Судного дня» детально показали изнутри
Новости партнеров

Боец MMA выбрался из-под соперника и нокаутировал его ударом коленом в прыжке

Перейти в «Мою Ленту»
xtremeknockout / Instagram

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун нокаутировал соотечественника Марка Эйтеля на турнире XFC 48. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте организации.

Калхун оказался в положении снизу и пытался провести прием на соперника. Это вынудило Эйтеля разорвать дистанцию. Благодаря этому Калхун сумел подняться на ноги и в прыжке ударить соперника коленом. Американец одержал победу нокаутом.

Турнир XFC 48 прошел 10 января в Далласе. Теперь в активе Калхуна четыре победы по правилам MMA. Боец уступил лишь однажды.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Боец UFC повторил трюк из «Матрицы»
Боец MMA проиграл нокаутом за 55 секунд и попытался сломать ногу судье
Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды
Другие материалы рубрики
Спорт00:0314 января

С позиции силы

МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
09:57Сегодня

В многомиллионных заработках Макгрегора усомнились

07:51Сегодня

Соперник Макгрегора пожелал кровавого поединка с ирландцем

01:17Сегодня

Стало известно о тайном романе Неймара и русской модели

Спорт00:0413 января

Голубоглазый ниндзя

Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
00:06Сегодня

Организаторы шоу Навки намекнули на участие Загитовой в новой постановке

22:3014 января

Президента Российской премьер-лиги допросили в МВД

20:5314 января

Украинский футболист объяснил пользу от встречи со сборной России на Евро

Спорт00:0311 января

«У русского человека украли нацию»

Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина
19:5214 января

Гонщик ралли «Дакар» на скорости перевернулся через капот и восхитил фанатов

18:4014 января

Рудковская пристыдила Авербуха за низкие гонорары Медведевой

17:5114 января

В РУСАДА рассказали о проблемах с тестированием российских спортсменов

Россия
Автобус Росгвардии столкнулся с легковушкой на российской трассе
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы
В России изменят правила продажи лекарств и курения кальянов
Эти законы повлияют на миллионы россиян: чем Госдума займется в начале 2020 года
Родители живущей в клинике девочки согласились забрать ее и выдвинули условие
«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»
Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
В жилом доме в российском городе взорвался газ и рухнул потолок
Все материалы
Мир
Названы новые российские обладатели «золотых паспортов» Мальты
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
CША собрались урезать военную помощь Ираку из-за вывода войск
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Трамп потребовал от Apple разблокировать телефоны преступников
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете
Все материалы
Бывший СССР
Украина запросила у Ирана черные ящики сбитого самолета
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Высокие зарплаты украинских чиновников объяснили борьбой с коррупцией
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
На Украине раскрыли объемы военной помощи от США на 2020 год
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Россию обвинили в причастности к крушению украинского лайнера
Все материалы
Экономика
Лавров объяснил отказ России от доллара агрессивной политикой США
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Худшей в мире валюте пообещали очередной обвал
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Мировой экономике предрекли радикальные перемены
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Мировой долг обновил рекорд
Все материалы
Силовые структуры
Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Тело иностранца обнаружили возле жилого дома в Москве
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Россиянин по привычке признался в несуществующем убийстве
Все материалы
Наука и техника
Самолет «Судного дня» детально показали изнутри
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Найден способ убить неуязвимых существ
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Для российского спецназа решили создать «летающий танк»
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Обнаружено самое древнее вещество на Земле
Все материалы
Спорт
Боец MMA выбрался из-под соперника и нокаутировал его ударом коленом в прыжке
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
В многомиллионных заработках Макгрегора усомнились
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Соперник Макгрегора пожелал кровавого поединка с ирландцем
«У русского человека украли нацию»
Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина
Стало известно о тайном романе Неймара и русской модели
Все материалы
Культура
Певцу Александру Серову прострелили ногу во время драки в кафе
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в Россию Rammstein, Motorhead и Metallica
Звезда сериала «Горец» совершил самоубийство
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Титульную песню нового фильма о Бонде запишет 18-летняя поп-звезда
Названы номинанты на «Оскар»
От «Джокера» до Тарантино: кто получит главную кинопремию года
Влад Топалов перенес две операции за две недели
Все материалы
Интернет и СМИ
Муж расстроился из-за «рабочего свидания» жены и нашел поддержку в сети
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
В сети нашли самую отвратительную пиццу и связали ее с приходом Антихриста
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Ведущая в прямом эфире узнала о смерти брата и смогла удержаться от слез
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Российский телеканал назвал Макгрегора пижоном и балаболом
Все материалы
Ценности
Неуместный внешний вид Ким Кардашьян на спортивном матче высмеяли в сети
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Популярная женская процедура станет трендом среди мужчин
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Российскую модель высмеяли за нелепые ошибки в именах коллег и дизайнеров
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Джиджи Хадид заметили в одежде российского дизайнера
Все материалы
Путешествия
Сотрудник авиакомпании воспользовался полномочиями и домогался пассажирки
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Число пострадавших от аварийного сброса топлива самолетом в США выросло вдвое
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Российских туристов обезопасят от мошенников
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
В США самолет сбросил топливо на детскую площадку у школы
Все материалы
Из жизни
Жираф отогнал восемь львиц копытами
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Мать двоих детей всю жизнь питалась чипсами и умерла от недоедания
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Невиновный мужчина 30 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Отец Меган Маркл решил дать показания против дочери
Все материалы
Объявлены цены на Lada 4x4 с новым салоном
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Выбраны лучшие автомобили года в Северной Америке
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Дизайнер «исправляет» автомобили, которые ему не нравятся
Некоторым автопроизводителям стоило бы взять его работы на заметку
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Все материалы
Дом
Россиянки обогатились на несуществующем жилье и отправились под суд
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Найдена самая дорогая квартира Дальнего Востока
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Мужчина вскрыл чужую квартиру, пожил там четыре месяца и попался
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы