Боец MMA выбрался из-под соперника и нокаутировал его ударом коленом в прыжке

xtremeknockout / Instagram

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун нокаутировал соотечественника Марка Эйтеля на турнире XFC 48. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте организации.

Калхун оказался в положении снизу и пытался провести прием на соперника. Это вынудило Эйтеля разорвать дистанцию. Благодаря этому Калхун сумел подняться на ноги и в прыжке ударить соперника коленом. Американец одержал победу нокаутом.

Турнир XFC 48 прошел 10 января в Далласе. Теперь в активе Калхуна четыре победы по правилам MMA. Боец уступил лишь однажды.

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