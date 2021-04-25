Нокаутировавший бойца MMA звезда YouTube обратился к главе UFC

Американский блогер и звезда YouTube Джейк Пол обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту. Пост доступен в Twitter.

Американец напомнил, что Уайт не верил, что он сможет одержать победу над бойцом смешанного стиля (MMA) Беном Аскреном. «За последние три поединка я заработал больше, чем кто-либо в истории UFC. Может, ты начнешь им платить достойные деньги? Тогда им не придется идти в бокс», — написал он.

Также Пол посоветовал Уайту организовать поединок между Джоном Джонсом и действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Сам глава UFC публично признался, что планировал данный бой, но отказался от идеи из-за слишком высоких запросов Джонса. При этом последний опроверг озвученную Уайтом сумму.

18 апреля Пол нокаутировал Аскрена, известного по выступлениям в UFC, Bellator и One Championship. Блогер одержал третью победу в боксе.