Лучший боец UFC отрекся от требования 30 миллионов долларов за поединок

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс отреагировал на слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта о высоких требованиях спортсмена. Пост доступен в Twitter-аккаунте американца.

Джонс отрекся от требований 30 миллионов долларов за поединок против действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну. Он заявил, что никогда не озвучивал подобного в переговорах с организацией.

«Либо кто-то ведет переговоры от моего имени, либо...» — написал Джонс, занимающий первое место в рейтинге лучших бойцов UFC.

23 апреля Уайт заявил, что планирует провести поединок Нганну и американца Деррика Льюиса. Свое решение он, в частности, объяснил слишком высокими требованиями Джонса, который, по его словам, просил гарантированный выплаты 30 миллионов долларов.