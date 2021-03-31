Лучший боец UFC отказался драться с новым чемпионом за 10 миллионов долларов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс поделился деталями переговоров с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) о поединке с Фрэнсисом Нганну. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

33-летний Джонс, лучший боец UFC согласно рейтингу организации, признался, что уже связался с юристом промоушена и выразил ему свою позицию. Американец отказывается выходить на поединок с Нганну за восемь или десять миллионов долларов и ждет улучшенного предложения.

Нганну одержал победу над Стипе Миочичем на UFC 260 и завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Джонс оставил титул в полутяжелом весе и длительное время готовился к дебюту в тяжелом весе.

Джонс — самый молодой чемпион в истории UFC (выиграл титул в 23 года). Также на его счету восемь защит пояса за четыре года. 29 марта американец вернул себе первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.