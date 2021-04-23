Лучший боец UFC потребовал 30 миллионов долларов за поединок

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о планах о титульном поединке в дивизионе тяжеловесов. Его слова приводит MMA Fighting.

Американец отметил, что действующий чемпион промоушена Фрэнсис Нганну вероятнее всего встретится в октагоне с Дерриком Льюисом. При этом Уайт убежден, что противостояние Нганну с лучшим бойцом UFC Джоном Джонсом стало бы самым крупным боем для промоушена. Однако в переговорах с американцем возникли сложности.

«Джонс требует гарантированной выплаты 30 миллионов долларов. Хотя на самом деле это не так должно работать. Бойцы должны разделять суммы, вырученные с продаж pay-per-view. Именно так этот бизнес работает, иначе я бы разорился», — заявил Уайт.

В марте Джонс утверждал, что не готов на поединок против Нганну за десять миллионов долларов. При этом боец намерен дебютировать в тяжелом весе.

Нганну завоевал пояс чемпиона UFC, одолев американца Стипе Миочича.