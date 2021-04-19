Звезда YouTube назвал прибыль от поединка с бывшим бойцом UFC

Звезда YouTube блогер Джейк Пол в Instagram назвал прибыль от поединка по правилам бокса с американским бойцом смешанного стиля (MMA) Беном Аскреном.

Блогер рассказал, что поединок собрал 1,3 миллиона платных подписок (pay-per-view), которые принесли ему 75 миллионов долларов.

Пол нокаутировал Аскрена, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), за две минуты 18 апреля. Боец извинился перед болельщиками за поражение, а бывший чемпион UFC Даниэль Кормье допустил, что американец намеренно проиграл блогеру.

Поединок проходил под эгидой Thriller, который известен организацией боев знаменитостей. Блогер праздновал вторую победу подряд. В ноябре 2020-го он нокаутировал баскетболиста Нэйта Робинсона.

Аскрен известен по выступлениям UFC, Bellator и One Championship. На его счету 19 побед и два поражения в MMA.

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