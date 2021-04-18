Бывшего бойца UFC заподозрили в сдаче боя звезде YouTube

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье допустил, что Бен Аскрен намеренно проиграл звезде YouTube Джейку Полу в поединке по правилам бокса. Об этом он написал в Twitter.

Кормье заподозрил 36-летнего Аскрена в сдаче поединка блогеру. «Неужели Бен нас обманул? Как будто он не улыбается после нокаута», — написал американец. Он также опубликовал видео, где Аскрен улыбается, покидая арену.

Аскрен уступил Полу нокаутом в первом раунде. Американец впервые подрался по правилам бокса. Он известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), One Championship и Bellator.

Аскрен — бывший чемпион Bellator и One Championship. Он дебютировал в UFC в статусе непобежденного бойца, но потерпел поражение уже во втором поединке. Хорхе Масвидаль нокаутировал Аскрена за пять секунд. Третий поединок американца в рамках промоушена также оказался неудачным. После поражения от Дэмиана Майи он завершил карьеру в MMA.