Дикий слон убил пастуха в заповедном лесу

Мужчина стал жертвой нападения дикого слона, когда отправился пасти свое стадо в заповедный лес на юге Индии. Об этом сообщает The Hindu.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Талавади в индийском штате Тамилнад. Лесничие сообщили, что пастух завел стадо в заповедник. Вскоре местные жители услышали, как в чаще трубит слон. Они поспешили на звуки и нашли труп мужчины в 500 метрах от границы леса.

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Лесничие провели расследование и передали тело 56-летнего погибшего родственникам. Поскольку нападение произошло на территории заповедника, родные убитого не могут рассчитывать на компенсацию.

Согласно индийским законам, выплата компенсаций за нападение диких животных осуществляется только в том случае, если человек столкнулся с ними во время работы в поле или на территории населенного пункта.

Кроме того, в Индии запрещены охота или отлов слонов. Даже в том случае, если слоны стали причиной гибели одного или нескольких человек, разрешение на отстрел должно быть одобрено чиновниками в Нью-Дели.

Ранее сообщалось, что сексуально озабоченный слон, отвергнутый стадом из-за приставаний к самкам, взбесился и убил 16 человек. Серия нападений произошла в индийском штате Джаркханд в мае и июне 2021 года.

