Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами

В США женщина нашла под своей кроватью гнездо ужа, в котором были 17 змеенышей

Жительница американского города Огаста, штат Джорджия, Триш Уилчер (Trish Wilcher) нашла у себя под кроватью змеиное гнездо. Об этом сообщает издание Newsweek.

По словам Уилчер, сначала она приняла змею за комок пуха на полу, а потом заметила, что он шевелится. После этого женщина пошла к мужу и объявила, что в доме завелись змеи.

Под кроватью оказалось целое гнездо, в котором сидел садовый уж с 17 змеенышами. Такие змеи не представляют опасности для человека, а их укус может вызвать лишь незначительное раздражение.

Поскольку законодательство штата Джорджия запрещает убивать неядовитых змей, мужчина поместил их в сумку при помощи ухвата, вынес на улицу и выпустил возле ручья. Чтобы изловить оставшихся рептилий, семья вызывала змеелова.

Ранее сообщалось, что семья из американского города Лафайет, штат Джорджия, несколько месяцев жаловалась арендодателю на протекающую крышу. После обрушения потолка пара обнаружила крысиных змей. Семья планирует временно остановиться у родственников, так как в любом случае не может спокойно спать в арендованном жилье.