Арендаторы пожаловались на протечку в крыше и нашли змей под потолком

Семья из американского города Лафайет, штат Джорджия, несколько месяцев жаловалась арендодателю на протекающую крышу и обнаружила крысиных змей после обрушения потолка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Гарри Пульезе (Harry Pugliese) рассказал, что еще в феврале, через месяц после заселения, начал говорить арендодателю Джону Стаффорду (John Stafford), что в их доме протекает крыша. Но хозяин дома так и не занялся этой проблемой, сославшись на нехватку денег.

В мае часть потолка обрушилась, и семья увидела, что в нем, помимо тараканов и пчел, о которых жильцам было известно, обитало по меньшей мере четыре крысиных змеи. Семья вызвала специалистов службы охраны животных, которые заявили, что для извлечения змей необходимо разрешение владельца дома. Даже тогда Стаффорд не захотел решать проблему.

Позже владелец дома сказал журналистам, что арендатор никогда не говорил ему, что в доме обитают паразиты, и что два месяца назад он вызывал рабочих для починки крыши. На это семья пояснила, что рабочие предложили только временное решение, и Пульезе 40 раз говорил Стаффорду, что крыша все еще протекает.

В конце концов Пульезе решил сам нанять рабочего, чтобы починить крышу. Оплатить его услуги он намеревался в счет аренды за тот месяц. Он подчеркнул, что не намерен платить деньги за аренду до тех пор, пока протечка на крыше не будет устранена и дом не будет очищен от паразитов.

После этого Стаффорд уведомил арендаторов, что им необходимо съехать из арендованного жилья до 2 июня. Пара планирует временно остановиться у родственников, так как в любом случае не может спокойно спать в арендованном жилье. «Меня замучили кошмары, что на меня упадет змея. Вчера я не мог уснуть из-за этих мыслей», — пожаловался Пульезе.

Его падчерицу тоже напугали змеи, но в конце концов она начала находить забавную сторону в этой ситуации и стала придумывать рептилиям имена.

Крысиные змеи не ядовиты и в основном питаются грызунами. Они могут вырастать до полутора метров в длину.