В сети описали худшие типы соседей

Пользователи сети поделились историями о том, с какими плохими соседями им приходилось сталкиваться. Худшими типами жильцов, которыми окружающие недовольны чаще всего, оказались люди с собаками и курильщики. Свои наблюдения юзеры описали в комментариях под постом на Reddit

Одним из самых распространенных типов плохих соседей пользователи назвали тех, кто любит громко слушать музыку, особенно по ночам. Юзер под ником dalek_999 вспомнил, как жил в многоквартирном доме с плохой звукоизоляцией. Его соседи прикрепили динамики прямо к «картонной» стене и включали музыку так громко, что он не слышал даже сидевшего рядом собеседника.

Юзер под ником imonlinedammit1 рассказал, что его соседка кидала пакеты с рвотой в его двор на протяжении года. Оказалось, девушка страдала от расстройства пищевого поведения и скрывала этот факт от родителей.

Некоторые рассказчики попадали в по-настоящему страшные и опасные ситуации. «У меня есть больной шизофренией сосед, который годами считал, что я взламываю его электронные устройства, сканирую его телефон и так далее. Также в течение многих лет он был убежден, что я держу в заложниках старика», — поделился knowses.

Однако больше всего лайков набрали комментарии, в которых критиковали соседей-курильщиков и владельцев собак. Юзер под ником Smooth-Revolution958 пожаловался на то, что жители квартиры рядом с ним так часто курили, что его вещи пропитывались проникавшим дымом. Другой пользователь напомнил о неудобствах, которые могут доставлять чужие питомцы. По словам юзера, его соседи постоянно оставляют собаку лаять на крыльце до позднего вечера.

Ранее пользователи Reddit рассказали о своих необычных фобиях и нашли единомышленников среди комментаторов.