В новом видео Бритни Спирс со странными танцами увидели просьбу о помощи

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала на камеру и удивила подписчиков. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 39-летняя знаменитость запечатлена в коротких зеленых шортах на завязках с цветочным принтом, а также в красном кроп-топе, оголяющем ее живот. При этом волосы певицы собраны в высокий небрежный хвост, а на веки нанесен макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному — прим. «Ленты.ру»). «Красный», — подписала видео Спирс, которое набрало больше семи миллионов просмотров.

Поклонники звезды обратили внимание на странные танцевальные движения исполнительницы, которые она показала под песню Bad guy певицы Билли Айлиш (Billie Eilish), и увидели в них просьбу о помощи. «Освободите Бритни!», «Красный — это явно знак», «Бритни явно намекает о нужной ей помощи», «Что происходит?», «Ей нужна помощь», — высказывались фанаты.

В июле в новом откровенном фото Бритни Спирс разглядели тайное послание. Она снялась в коротком платье на бретелях красно-черного цвета, которое оформлено глубоким декольте. Так, по мнению некоторых пользователей сети, певица намекнула на то, что до сих пор находится под контролем отца.

