С фигурантки дела об иголках в клубнике сняли обвинения

В Австралии сняли обвинения с женщины, обвиняемой в том, что она втыкала иголки в клубнику

Австралийский суд снял обвинения с женщины, которая в 2018 году якобы втыкала иглы в клубнику. Об этом сообщает сайт News.com.au.

Уточняется, что сторона обвинения решила прекратить процесс утром 14 июля до того, как Май Ут Тринх (My Ut Trinh) предстала перед судом. Такое решение было принято, поскольку прокуратура сочла маловероятным вынесение обвинительного приговора по данному делу. В свою очередь, Май Ут Тринх поблагодарила всех, кто верил в ее невиновность.

Впервые швейные иголки в клубнике, продающейся в магазинах штата Квинсленд, стали находить в сентябре 2018 года. Позже нашпигованные ягоды различных брендов находили во всех шести штатах страны. В общей сложности были зафиксированы более 100 случаев.

Данное дело вызвало серьезный кризис в сельскохозяйственной отрасли страны. В 2018 году была арестована Май Ут Тринх. По мнению прокуратуры, таким образом женщина мстила своим коллегам и работодателю.