В Дании обсудили возможность сбить российский истребитель

В Дании вспомнили о сбитом в Турции истребителе ВКС России на фоне их полетов у границы

В Дании вспомнили о сбитом Турцией в 2015 году российском бомбардировщике Су-24М в связи с полетами истребителей военно-космических сил (ВКС) России возле границ страны. По мнению журналиста Стеффена Нюбоэ Макги (Steffen Nyboe McGhie), у датского государства нет реальных рычагов, чтобы предотвратить нарушение Россией своих воздушных границ.

Автор напомнил, что датские дипломаты выражали Москве протест из-за предполагаемого нарушения воздушной границы. Журналист не знает, как необходимо действовать, если это повторится, но брать пример с Турции он не рекомендует.

Как указал в разговоре с изданием глава Центра воздушных операций при датской военной академии майор Карстен Марруп, российские самолеты все же не несут какой-либо угрозы: даже когда они нарушают воздушное пространство, они не ведут себя агрессивно и не имеют на подвеске ракет. Так что атака с датской стороны была бы очевидно чрезмерной.

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14 июня посла России вызвали в датский МИД в связи с инцидентом, произошедшим за три дня до того. Министерство обороны Дании обвинило Россию в нарушении воздушного пространства. В сообщении говорилось, что российские самолеты дважды за день нарушили воздушное пространство Дании. ВВС страны использовали авиацию, чтобы «урегулировать ситуацию».

24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Оба летчика катапультировались, штурману удалось спастись, пилот был расстрелян с земли боевиками. После этого в отношениях между Москвой и Анкарой наступил кризис. Власти Турции отказывались извиняться за инцидент, утверждая, что не знали о национальной принадлежности сбитого самолета, который, по версии Анкары, вторгся в воздушное пространство страны. В Генштабе ВС России продемонстрировали маршрут самолета и заявили, что он не нарушал границ Турции.