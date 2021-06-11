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Дания обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министерство обороны Дании обвинило Россию в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ritzau.

В сообщении говорится, что российские самолеты дважды за день нарушили воздушное пространство Дании. ВВС страны использовали авиацию, чтобы «урегулировать ситуацию».

Информацию подтвердила министр обороны Дании Трине Брамсен. По ее словам, военное ведомство пытается выяснить все обстоятельства произошедшего. Глава МИД Дании Йеппе Кофод в свою очередь заявил, что считает недопустимым, чтобы российские самолеты нарушали воздушное пространство страны. «Такие действия похожи на умышленные», — отметил министр. Кофод добавил, что уже выступил с инициативой вызвать посла России в МИД в связи с инцидентом.

6 июня американский самолет P-8A «Посейдон» провел разведку у границ России в Черном море. Патрульный противолодочный самолет ВМС США взлетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии, Италия, и примерно в течение трех часов выполнял задание возле морских границ Крыма.

В начале июня швейцарские власти предупредили о возможном закрытии неба для полетов гражданской авиации над Женевой на время встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

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