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Глава МИД Дании вызвал российского посла

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Фото: POOL / РИА Новости

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофода заявил о вызове российского посла. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства королевства самолетами ВВС России на минувшей неделе. «Это, к счастью, один из тех редких случаев, когда я считаю себя обязанным вызвать посла. Это серьезный и недвусмысленный дипломатический шаг. Российскому послу было ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить», — сказал министр.

Политик также отметил, что страна поднимет этот вопрос на предстоящем саммите НАТО.

11 июня Министерство обороны Дании обвинило Россию в нарушении воздушного пространства. В сообщении говорилось, что российские самолеты дважды за день нарушили воздушное пространство Дании. ВВС страны использовали авиацию, чтобы «урегулировать ситуацию».

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