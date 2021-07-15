Раскрыта причина отставки Авакова с должности главы МВД Украины

Причиной отставки Арсена Авакова с должности главы МВД Украины оказалась просьба президента страны Владимира Зеленского, раскрыл заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина 24».

«Это решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно», — заявил он, отметив, что визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имело отношения к событиям по отставке министра.

По словам Геращенко, после отставки Аваков будет «помогать президенту в том, чтобы сохранять, беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях». Также он будет содействовать председателю комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому в назначении на должность главой МВД страны. «Они хорошо знакомы, и эта определенная преемственность», — заключил он.

О намерении Авакова покинуть свой пост стало известно 13 июля. Спустя два дня его прошение утвердила Верховная Рада. Президент Украины Владимир Зеленский предложил ему на замену кандидатуру главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Авакова назначили главой МВД Украины 27 февраля 2014 года. Он стал одним из двух министров, которые сохранили свои должности после ухода с поста пятого президента Украины Петра Порошенко.