В Ульяновске откроют памятник чувашскому алфавиту

В городе Ульяновск появится памятник в честь 150-летия чувашского алфавита. Об этом в Instagram объявил издательский дом «Хыпар».

«Ульяновск стал местом возрождения письменности одного из крупнейших этносов России. Чувашская общественность Ульяновской области вышла с инициативой установить в городе памятник в честь 150-летия с момента создания современного чувашского алфавита», — говорится в посте.

В конкурсе на лучший проект победила работа скульптора Виктора Егорова (творческий псевдоним «Аванмарт») в виде стилизованной буквы Ă, вписанной в круг.

Создателем современного чувашского алфавита и учебников чувашского и русского языков для чувашей стал педагог и православные миссионер Иван Яковлев, живший во второй половине XIX-го — первой половине XX века. Первый вариант алфавита на основе русской графики он составил к концу 1871 года.