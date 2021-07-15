Женщина решила испытать веру в Бога и отпустила руль на высокой скорости

В США женщина отпустила руль на высокой скорости, чтобы испытать свою веру в Бога

В американском городе Бичвуд, штат Огайо, женщина решила испытать свою веру в Бога и отпустила руль автомобиля на высокой скорости. Об этом сообщает WJW.

31-летняя американка и ее 11-летняя дочь, которая сидела на переднем сиденьк, ехали со скоростью 170 километров в час, когда женщина решила отпустить руль. В результате их машина столкнулась с другим автомобилем, стала вращаться на большой скорости, пока не врезалась в осветительный столб, еще один автомобиль и дом.

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Мать и дочь доставили в больницу. У американки не обнаружили признаков алкогольного или наркотического опьянения. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что проживает трудный период, и ее недавно уволили с работы. Поэтому она, по ее словам, позволила Богу решить ее дальнейшую судьбу. «Я дала Богу сесть за руль», — рассказала она. Согласно полицейскому отчету, она уверена, что поступила правильно.

Американке грозят обвинения в нападении, подвергании ребенка опасности и опасном вождении.

Ранее сообщалось, что в Англии водитель потерял тормоз в захламленной машине и попал в аварию. Пока водитель пытался нащупать стояночный тормоз под грудами хлама на сиденьях и под ногами, его автомобиль скатился вниз под собственным весом и врезался в припаркованную машину.