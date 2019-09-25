Девятилетний мальчик угнал машину и едва не попал в аварию

В американском городе Лас-Вегас ребенок угнал машину матери и катался по улицам. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Девятилетний мальчик воспользовался транспортным средством рано утром, пока его мать была в душе. Он отправился кататься по городу и несколько раз чуть не попал в аварию.

Очевидец Марк Кэбигон (Mark Cabigon) заметил в пригороде Лас-Вегаса машину, которая неровно ехала в потоке, решил, что за рулем находится пьяный водитель, и сообщил об этом в полицию.

Полицейские остановили автомобиль примерно в десяти километрах от дома юного американца. В результате произошедшего никто не пострадал, мальчика вернули домой. Никаких санкций ни к ребенку, ни к его матери в полиции применять не стали.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Зост восьмилетний мальчик угнал машину матери и катался на ней 50 минут. Потом он припарковался и выставил знак аварийной остановки.

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