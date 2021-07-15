Российский врач объяснил причину ошибок тестов на коронавирус

Врач Ершов рассказал, почему в тестах на коронавирус могут быть ошибки

Доктор медицинских наук Антон Ершов объяснил, почему в тестах на коронавирус могут быть ошибки и что делать в таком случае. Об этом сообщает Life.ru.

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По словам российского врача, во время ПЦР-теста у пациентов берут пробу в носу или ротоглотке. Как отметил специалист, после болезни там могут сохраняться фрагменты погибшего вируса. При лабораторном исследовании не устанавливается, живой вирус или уже мертвый, важно лишь только его нахождение, уточнил он.

«У меня есть случаи, когда пациент был два с половиной месяца ложноположительный по ПЦР, это было в первую волну. И представляете, он измучился, не мог с карантина выйти», — поделился доктор наук.

Он добавил, что вирусные клетки могут быть у здорового человека после контакта с зараженным СOVID-19, хотя сам коронавирус еще в организме не закрепился. Поэтому специалист рекомендовал перед сдачей теста хорошо очистить и промыть слизистую ротоглотки.

Считать тест ложноположительным, по утверждению врача, можно, если отсутствуют симптомы болезни, а также следующие два ПЦР-теста показали отрицательный результат через несколько дней.

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