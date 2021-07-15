Туроператоры объяснили рекордно высокие цены на билеты в Грецию

В АТОР объяснили рекордно высокие цены на авиабилеты в Грецию

Эксперты объяснили рекордно высокие цены на авиабилеты в Грецию дефицитом спроса на направление. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стоимость билета «Аэрофлота» по маршруту Москва — Салоники достигает 78 тысяч рублей в одну сторону. Греческая авиакомпания Aegean Airlines предлагает улететь на курорт за 37 тысяч рублей. Цены на регулярные рейсы из Москвы в Ираклион варьируются от 24 тысяч рублей до 61 тысячи.

Отмечается, что высокая стоимость перевозок не позволяет туроператорам формировать бюджетные предложения для массовых туристов. Например, неделя на Крите может обойтись двум путешественникам в 103 тысячи рублей, в Салониках — в 93 тысячи.

«Если перевозчики смогут скорректировать свою ценовую политику, то Греция станет более доступной, что, в свою очередь, простимулирует спрос на направление у организованных туристов», — заявили представители компании ANEX Tour.

Также специалисты добавили, что возможным решением проблемы может стать увеличение числа рейсов по популярным направлениям, а также конкуренция между авиакомпаниями.

Ранее в июне власти Греции изменили правила въезда в страну для россиян. Теперь туристам нужно будет сдавать ПЦР-тест на границе. Изменения вступили в силу 30 июня.

