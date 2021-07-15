Охрана прогнала двух обнимающихся парней со словами «валите из России»

В Петербурге охранники прогнали двух обнимающихся парней со словами «валите из России»

В Санкт-Петербурге охранники прогнали двух обнимающихся парней со словами «валите из России». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Севкабеля».

Инцидент произошел возле территории «Севкабеля». Двое парней сидели на набережной и обнимались, однако это не понравилось местным охранникам, которые подошли к молодым людям и нецензурно попросили их покинуть территорию со словами «Мы живем в православном государстве и таким не занимаемся». На вопрос одного из парней, откуда конкретно им стоит уйти, охранник в грубой форме заявил «валите из России».

После этого один из молодых людей написал руководству «Севкабеля» о произошедшем. По словам представителя компании, начальство уволило сотрудников, допустивших подобное поведение, а также принесло свои извинения участникам конфликта. Однако сам парень, написавший руководству, ждет доказательств увольнения охранников.

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