Россия
 
Последние новости
Умер Петр Мамонов
Песков отреагировал на данные об «операции Кремля» в поддержку Трампа
Названы позитивные последствия отмены обязательного техосмотра автомобилей
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию для некоторых граждан
В Москве увековечат память Петра Мамонова 
Пробравшийся ради водки в бизнес-класс пассажир устроил дебош и сел в тюрьму
ФСБ показала видео задержания готовившего взрыв в Москве террориста
Названы сроки сохранения антител после легкой формы коронавируса
Отобравшаяся на Олимпиаду российская пловчиха объяснила найденный у нее допинг
Оксана Самойлова лишилась имущества на два миллиона рублей из-за урагана
Новости партнеров
Прослушать новость

Охрана прогнала двух обнимающихся парней со словами «валите из России»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @nataliamatyukhina
В Петербурге охранники прогнали двух обнимающихся парней со словами «валите из России»

В Санкт-Петербурге охранники прогнали двух обнимающихся парней со словами «валите из России». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Севкабеля».

Инцидент произошел возле территории «Севкабеля». Двое парней сидели на набережной и обнимались, однако это не понравилось местным охранникам, которые подошли к молодым людям и нецензурно попросили их покинуть территорию со словами «Мы живем в православном государстве и таким не занимаемся». На вопрос одного из парней, откуда конкретно им стоит уйти, охранник в грубой форме заявил «валите из России».

После этого один из молодых людей написал руководству «Севкабеля» о произошедшем. По словам представителя компании, начальство уволило сотрудников, допустивших подобное поведение, а также принесло свои извинения участникам конфликта. Однако сам парень, написавший руководству, ждет доказательств увольнения охранников.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали сеть магазинов «ВкусВилл» за удаление рекламы с участием ЛГБТ-пары. Посты с возмущениями юзеров по поводу действий сети, были опубликованы с хэштегом #мынеошибка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собчак ответила на возмущение россиян из-за рекламы «ВкусВилла» с ЛГБТ-парой
Команда яхты под флагом ЛГБТ спасла оскорбивших их гомофобов
Группу Lumen обвинили в гомофобии