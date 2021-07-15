Народный артист России Лев Лещенко назвал современных музыкантов отребьем, сравнив их с Моргенштерном и Элджеем. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Певец признался, что считает нынешнюю молодежь неразвитой, добавив, что в основном она проводит время в барах или «копается» в студии. «Как можно развивать свои чувства, отношения, если внутри ничего нет? Это не поэзия, а непонятно что. Я уже даже не говорю об Элджее, Моргенштерне. Они хотя бы яркие, а вот за ними идет отребье», — сказал Лещенко.

По его мнению, современную музыку даже нельзя назвать музыкой. Он заявил, что общается с Егором Кридом и считает его неплохим вокалистом, однако не понимает, зачем исполнитель занялся рэпом. Лещенко считает такой тип творчества проходящим и подчеркивает, что «в истории остается только традиционное, и оно живет тысячелетиям».

В июне Лев Лещенко жестко раскритиковал российский шоу-бизнес после проведения премии «Муз-ТВ». «Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног... Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости», — возмутился он. Артист добавил, что «тиктокеры, блогеры, хайповые артисты, триггеры» работают на скандал, а для этого им требуется вседозволенность.