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Назван главный просчет Украины в борьбе с Россией

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Фото: РИА Новости
Политолог Николай Петро назвал главный просчет Украины в борьбе с Россией

Профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в своей статье для The National Interest назвал главный просчет Украины в борьбе с Россией. По мнению эксперта, в 2014 году Киев избрал ошибочный политический курс, поскольку у Украины больше общего с Россией, чем с Западом.

Как пишет Петро, Россия в этом соревнованием «имеет огромное преимущество перед Западом, так как сохраняет подавляющее культурное влияние на Украине благодаря многовековой общей истории, языку и религии».

Специалист считает, что семь лет назад у украинских властей был выбор пойти по мультикультурному или монокультурному пути. Однако из-за конфликта на востоке страны и роста националистических настроений Киев принял решение «разорвать все отношения» с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Материал бы опубликован в понедельник, 12 июля, на официальном сайте главы государства на русском и украинском языках. Статья посвящена вопросам формирования национального сознания у украинцев, их общности с русским народом. В частности, в статье российский президент пишет о желании Запада превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды. Путин также заметил, что решения Киева демонстрируют выбор действующих украинских властей, а не украинцев.

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