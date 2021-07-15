Сторонники украинизации забросали Верховную Раду рублями

В Киеве участники митинга против смягчения закона о государственном языке забросали Верховную Раду сувенирными купюрами российских рублей. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, сторонники украинизации принесли к зданию парламента «150 тысяч российских рублей». Они предложили «дать взятку в рублях» инициаторам изменений, чтобы те «отстали от украинского языка».

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Вскоре фальшивыми купюрами оказалась усыпана вся площадка перед Верховной Радой. После непродолжительного митинга и скандирования оскорбительных лозунгов протестующие разошлись.

Ранее сообщалось, что между ними и сотрудниками правопорядка произошла потасовка. Она началась после того, как силовики попытались задержать участника митинга, который начал разбрасывать деньги.

В июле депутаты Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» выступили с инициативой о смягчении закона о государственном языке. Они предложили отменить обязательную трансляцию сериалов и фильмов на украинском языке и некоторые штрафы за нарушение языкового законодательства, а также вернуть школьникам и студентам право получать образование на русском языке и упразднить экзамены на знание украинского для части государственных служащих.

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий тотальную украинизацию. Согласно ему, «мова» становится обязательной для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.