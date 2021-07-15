Украинская проводница раскритиковала состояние поездов в стране и свою зарплату

Украинская проводница раскритиковала состояние поездов в стране, тяжелейшие условия работы и несоответствующую им оплату труда. Об этом женщина рассказала в эфире канала «Украина 24», видео доступно в Facebook.

Сотрудница призналась, что каждый проводник всегда носит с собой в сумке топор, так как требуется топить печь и колоть дрова. При этом, отметила женщина, такое требование сохраняется и в неотопительный сезон, когда необходимо растапливать титан.

«Отношение к железнодорожникам рабочих профессий очень, скажем так, наплевательское. Зарплата, конечно, не соответствует тем условиям труда, которые у нас есть. На данный момент у проводников оклад — 6030 гривен (около 16,4 тысячи рублей)», — пожаловалась украинка.

Также проводница отметила, что в поездах отсутствуют нормальные бытовые условия — по ее словам, сотрудникам негде привести себя в порядок, особенно в летнее время года.

Ранее в июне актриса Ольга Сумская проехала по железной дороге Украины и рассказала о «сущем аде», который происходит в поездах предприятия «Украинская железная дорога». Девушка выразила сожаление по поводу условий работы проводников в составах и рассказала, что спасалась от жары, поливая себя водой несколько раз за ночь.

