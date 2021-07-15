Мать актрисы Катрин Денев умерла на 110-м году жизни

Артистка Жанна Рене Денев, мать французской актрисы Катрин Денев, умерла на 110-м году жизни в воскресенье, 11 июля. Об этом ее родственники сообщили в четверг, 15 июля, газете Le Figaro.

Как отметили дочери актрисы, их мать будет захоронена в семейном склепе.

Жанна Рене Денев родилась 10 сентября 1911 года во французском городе Гавр. Она была актрисой и выступала под сценическим псевдонимом Рене-Жанна Симоно, взятым в знак уважения к ее наставнику в театральном мире. Свою первую роль она сыграла в семилетнем возрасте на сцене парижского театра «Одеон» в 1918 году. В этом же учреждении она прослужила до рождения своей четвертой дочери в 1946 году.

Она была замужем за артистом Морисом Дорлеаком и являлась матерью актрис Катрин Денев и Франсуазы Дорлеак. До 1990 года Жанна Рене Денев работала над дубляжом иностранных фильмов.