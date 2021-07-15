Миллиардер из Вьетнама бросил вызов Илону Маску

Автомобильная компания Vinfast, которой владеет самый богатый человек Вьетнама Фам Нят Выонг, собирается бросить вызов лидеру на мировом рынке электрокаров, принадлежащей Илону Маску Tesla, пишет Forbes

К марту 2022 года азиатский автопроизводитель представит автомобили в США и Европе. Как указывают представители Vinfast, для подготовки к глобальному запуску компания уже открыла филиалы в США, Канаде, Франции, Германии и Нидерландах.

Полный модельный ряд будет объявлен в октябре, а две модели электрокаров VF e35 и VF e36 поступят в продажу в марте 2022 года. Изначально компания собиралась продать в 2022 году 56 тысяч транспортных средств, но из-за глобального дефицита чипов руководство сократило целевой показатель до 15 тысяч.

Vinfast вынашивает амбициозный план стать одним из мировых лидеров в производстве «умных» электромобилей и для этого нанимает топ-менеджеров из крупнейших представителей авторынка, в том числе Tesla, BMW, Porsche, Toyota и Nissan. Так, директор по развитию Vinfast в США Джереми Снайдер до 2018 года более десяти лет занимал руководящие должности в Tesla.

В настоящее время Снайдер уверен, что у Vinfast достаточно технологических и производственных возможностей, чтобы составить конкуренцию ведущим автомобильным брендам в США.

Ранее сообщалось, что автоконцерн Stellantis, занимающий четвертое место в мире по выпуску автомобилей, потратит 30 миллиардов евро до 2025 года на электрификацию машин. Компания построит пять заводов по производству аккумуляторов для электрокаров — три в Европе, два в США.